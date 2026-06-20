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رحيل جيمس بوروز.. مخرج أسطوري صنع ضحكة (الأصدقاء)

  • 20 حزيران 2026
  • 06:46
رحيل جيمس بوروز مخرج أسطوري صنع ضحكة الأصدقاء

خبرني - رحل عن عمر يناهز 85 عاما المخرج التلفزيوني الأسطوري جيمس بوروز، الرجل الذي شكل ملامح الكوميديا الموقفية (الستكوم) الأميركية لعقود.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بوفاة المخرج العبقري، بنعي جاء فيه: جيمس بوروز، معلم الكوميديا التلفزيونية، الذي أعاد تعريف هذا النوع الفني".
ونال بوروز شهرة واسعة جعلته يُلقب بـ"ستيفن سبيلبرغ الكوميديا الموقفية"؛ إذ حصد طوال مسيرته التي امتدت خمسة عقود 11 جائزة إيمي، و47 ترشيحا، وأخرج أشهر المسلسلات الكوميدية في التاريخ، مثل: "الأصدقاء" (Friends)، "نظرية الانفجار العظيم" (The Big Bang Theory)، بالإضافة إلى "فريق مرح" (Cheers) و"تاكسي" (Taxi).

وأكد وكيل أعماله ريك روزين وفاته، دون أن يذكر مكان الوفاة أو سببها.

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