(الإسلامية لتأمين الاستثمار): تخصيص 6 مليارات دولار لتشجيع الصادرات الأردنية

خبرني - قال مسؤول تطوير الأعمال لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مراد الميزوري، الجمعة، إنّ المؤسسة خصصت نحو 6 مليارات دولار لتشجيع الصادرات الأردنية وحمايتها.

وأضاف الميزوري، خلال حديثه لـ "المملكة"، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذريه باكو، أن الأردن يحظى بـ "نصيب الأسد" من العمليات التراكمية للمؤسسة، بحجم دعم تمويلي وتأميني بلغ نحو 9 مليارات دولار أميركي منذ تأسيس المؤسسة عام 1994.

وأشار إلى أن إجمالي العمليات التراكمية للمؤسسة دوليا بلغ 138 مليار دولار، نال الأردن منها حصة متميزة؛ مما تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وبيّن أن قطاع صناعة الأدوية جاء في صدارة القطاعات المستفيدة، نظرا للمكانة الرائدة التي يتمتع بها الأردن كأحد الأقطاب الرئيسية في هذه الصناعة عربياً؛ حيث ساهمت المؤسسة في مرافقة وتمكين عدد كبير من شركات الأدوية الأردنية لتصدير منتجاتها نحو الأسواق العربية، والإسلامية، والإفريقية. كما لفت إلى أن قطاع الأسمدة يعد كذلك من أبرز القطاعات المدعومة في المملكة.

تأمين الواردات والاستثمارات الخارجية

وفيما يتعلق بالجانب الاستيرادي، أكّد الميزوري أن المؤسسة قدمت تسهيلات وحلولاً تمويلية وتأمينية بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة شركات أردنية في القطاعين العام والخاص على استيراد مواد أساسية وحيوية. يضاف إلى ذلك دور المؤسسة في دعم ومرافقة الاستثمارات الأردنية المتوجهة إلى خارج المملكة.

مشاريع مستقبلية قيد النقاش

وعن آفاق التعاون المستقبلي، كشف الميزوري عن وجود مباحثات ومشاريع جارية حالياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الأردن والمؤسسات التمويلية. وتهدف النقاشات إلى تمويل مشاريع واستثمارات جديدة في قطاعات أساسية وحيوية داخل المملكة وخارجها.

يشار إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة دولية تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست عام 1994 وتتخذ من السعودية مقرا لها.

وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء عبر حلول تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحمل تصنيفات ائتمانية ممتازة عند المرتبة Aa3 من "موديز" وAA من "ستاندرد آند بورز".