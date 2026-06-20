المغرب يحقق أول فوز عربي في المونديال - فيديو

خبرني - حقق المنتخب المغربي أول انتصار له، وأول فوز للمنتخبات العربية في مونديال 2026، الذي يُقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانتهى اللقاء الذي أُقيم فجر السبت بفوز المغرب على إسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة بنتيجة 1-0.

وسجل هدف المغرب الوحيد إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية، بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء استقرت في أعلى منتصف المرمى، بعد تمريرة بينية حاسمة من براهيم دياز.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بانتظار المباراة الثانية التي تجمع البرازيل وهايتي.



