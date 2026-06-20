*
السبت: 20 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المغرب يحقق أول فوز عربي في المونديال - فيديو

  • 20 حزيران 2026
  • 03:02
المغرب يحقق أول فوز عربي في المونديال فيديو
إسماعيل الصيباري من اللقاء

خبرني - حقق المنتخب المغربي أول انتصار له، وأول فوز للمنتخبات العربية في مونديال 2026، الذي يُقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانتهى اللقاء الذي أُقيم فجر السبت بفوز المغرب على إسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة بنتيجة 1-0.

وسجل هدف المغرب الوحيد إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية، بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء استقرت في أعلى منتصف المرمى، بعد تمريرة بينية حاسمة من براهيم دياز.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بانتظار المباراة الثانية التي تجمع البرازيل وهايتي.

 

 


 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بالتفصيل.. معايير كسر التعادل في دور المجموعات بمونديال 2026
بالتفصيل.. معايير كسر التعادل في دور المجموعات بمونديال 2026
  • 2026-06-20 22:11
الطواحين الهولندية تمطر شباك السويد بخمسة أهداف
الطواحين الهولندية تمطر شباك السويد بخمسة أهداف
  • 2026-06-20 21:56
الأنظار تتجه لموقعة الاردن والجزائر.. و(الخضر) يكثف تحضيراته استعدادا لمواجهة النشامى - فيديو
الأنظار تتجه لموقعة الاردن والجزائر.. و(الخضر) يكثف تحضيراته استعدادا لمواجهة...
  • 2026-06-20 21:40
رونالدو يعِد لاعبي البرتغال بسيارات (رولز رويس) إذا توجوا بكأس العالم
رونالدو يعِد لاعبي البرتغال بسيارات (رولز رويس) إذا توجوا بكأس العالم
  • 2026-06-20 21:09
فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة النشامى أمام الجزائر في العقبة
فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة النشامى أمام الجزائر في العقبة
  • 2026-06-20 20:53
زياد وحذيفة عشيش يحرزان برونزيتان للأردن في كأس العالم للملاكمة
زياد وحذيفة عشيش يحرزان برونزيتان للأردن في كأس العالم للملاكمة
  • 2026-06-20 20:48