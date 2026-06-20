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وفاة الشابة منى عماد الدين الروسان في الولايات المتحدة

  • 20 حزيران 2026
  • 02:54
وفاة الشابة منى عماد الدين الروسان في الولايات المتحدة

خبرني  - انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفورة لها بإذن الله تعالى الشابة

منى عماد الدين محمود الروسان

عن عمر يناهز (23) عاماً

 في الولايات المتحدة الأمريكية،

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر، بعد وصولها إلى أرض الوطن، يوم الأحد بعد صلاة العصر من مسجد النبي سليمان عليه السلام في سما الروسان / إربد إلى مقبرة سما الروسان.

تقبل التعازي للرجال يوم الأحد في ديوان الروسان سما الروسان / إربد  21\6

ويومي الأربعاء والخميس في جمعية الفيحاء / الشميساني  من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً

تقبل التعازي للنساء يومي الأربعاء والخميس في جمعية الفيحاء / الشميساني من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً

وفاة الشابة منى عماد الدين الروسان في الولايات المتحدة

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