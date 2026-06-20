حكم النشامى والجزائر متهم في قضية مخدرات وسلاح ! .. ما القصة ؟

خبرني - قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين حكم متورط سابقًا في قضية سلاح ومخدرات، لإدارة مباراة منتخبي الجزائر والأردن في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة، لبطولة كأس العالم 2026، التي تجري أحداثها حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويجرى الديربي العربي بين منتخبي "النشامى" و"الخضر"، يوم 23 يونيو/حزيران، في ملعب "ليفاي" بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وسيسعى كل طرف للفوز به من أجل الحفاظ على حظوظه في تجاوز دور المجموعات، والتأهل إلى الدور الـ32، لاسيما بعد خسارتهما في الجولة الأولى من الأرجنتين والنمسا تواليًا.

السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة مباراة الجزائر والأردن

أسندت لجنة الحكام في "الفيفا" مهمة إدارة مباراة المنتخبين الجزائري والأردني إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، بينما سيكون إلى جانبه مواطنه توماج كلانتشنيك كمساعد أول، فيما سيتولى حكم سلوفيني آخر مهمة المساعد الثاني، وهو أندراج كوفاتشيتش، وعُين الجامايكي أوشان نيشن حكمًا رابعًا في هذه المواجهة، فيما سيكون كاليب ويلز من ترينيداد وتوباغو حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

حكم مباراة الجزائر والأردن متورط في قضية سلاح ومخدرات

وجد الحكم السلوفيني فينتشيتش (46 عامًا) نفسه عام 2020 في قلب فضيحة مدوية، ومتورطًا في قضية سلاح ودعارة ومخدرات بالبوسنة والهرسك، وذلك بعد قبوله لدعوة لتناول الغداء في إحدى المزارع هناك.

وجرت فصول هذه القضية في بلدة بيلينا شمال البوسنة والهرسك، عندما قامت الشرطة بمداهمة مزرعة، وعثرت على 14 رزمة من الكوكايين، وعشرة مسدسات، وثلاث بدلات واقية من الرصاص، وأكثر من 10 آلاف يورو بعملات مختلفة، وهواتف محمولة، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وتمت مصادرتها وفقا لموقع (So foot) الفرنسي.

وحضر الحكم فينتشيتش كشاهد في المحاكمة بشأن هذه القضية، وقال في شهادته: "كنت في البوسنة والهرسك لحضور اجتماع مع بعض شركاء العمل. تلقينا دعوة لحضور حفلة في مزرعة، وقبلناها. كان ذلك خطئي الأكبر، وأنا نادم عليه".

فينتشيتش يدير أول مباراة للجزائر والأردن

ستيولى الحكم فينتشيتش الذي يملك الشارة الدولية من "الفيفا" لأول مرة منذ 2010، إدارة أول مباراة لمنتخبي الجزائر والأردن في بطولة كأس العالم 2026، وفقًا لبيانات موقع (ترانسفير ماركت) المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

أبرز المباريات في مسيرة الحكم فينتشيتش

يملك الحكم فينتشيتش خبرة واسعة، ويعتبر من صفوة الحكام في أوروبا والعالم، ومن أبرز المباريات التي أدارها في مسيرته كانت مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني وغلاكسو رينجرز الإسكتلندي في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2021-2022، بالإضافة إلى نهائي ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وقاد الحكم السلوفيني مباراة واحدة في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي البرازيل والمغرب التي انتهت بالتعادل (1-1)، وذلك قبل إدارته لمواجهة "النشامى" و"الخضر".