المصاطفة والجعفري ويارا ناصر إلى نهائيات بطولة آسيا للكراتيه

خبرني - تأهل لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري ويارا ناصر، الجمعة، إلى نهائيات أوزانهم في بطولة آسيا للكراتيه لفئة الكبار المقامة في مدينة بالي الإندونيسية، وفق اللجنة الأولمبية الأردنية.

ونجح عبدالرحمن المصاطفة في بلوغ نهائي وزن تحت 67 كغم، بعد فوزه على الإندونيسي فرحان الأمين والماليزي سان درام والسعودي محمد العسيري، ليضرب موعدا في النهائي يوم الأحد مع الكازاخي ألتينبيك أولجاس.

كما تأهل محمد الجعفري إلى نهائي وزن تحت 84 كغم، عقب انتصاراته على الفلسطيني عبدالله الخطيب والهندي تشيتان والإيراني علي أصغر، ليواجه في النهائي الأحد الإماراتي رضا المسعودي.

ومن جانبها، تأهلت يارا ناصر إلى نهائي وزن فوق 68 كغم، بعد فوزها على اليابانية كاتوكا والأوزبكية سيفينتش، لتلتقي في النهائي الأحد مع الإندونيسية ليتشا.

وأصبحت يارا ناصر أول لاعبة كراتيه أردنية تصل إلى نهائي بطولة آسيا للكراتيه للكبار لفئة السيدات عبر تاريخ المشاركات الأردنية في البطولة.