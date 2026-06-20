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المخابرات الأميركية تحذر : إسرائيل قد تقوض اتفاق السلام مع إيران

  • 20 حزيران 2026
  • 02:18
المخابرات الأميركية تحذر إسرائيل قد تقوض اتفاق السلام مع إيران

خبرني  - قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا لمواصلة الحملة العسكرية في لبنان، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وحذرت وكالات الاستخبارات الأميركية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المرجح أن يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران، إذ يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطاً سياسية شديدة لمواصلة حرب بلاده في لبنان، حسبما أفاد المسؤولون.

وكان مسؤول أميركي قال، إنّ إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أسفر عن استشهاد 47 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل.

وأفاد المسؤول أنّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.

إلى ذلك، أفاد دبلوماسي بأن "حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بواسطة قطر والولايات المتحدة وإيران".

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