مدرب تونس الجديد رونار: لست ساحرا

خبرني - قال المدرب الجديد لمنتخب تونس هيرفيه رونار الجمعة إن العمل الجاد والوحدة فقط يمكن أن ينقذا مشوار المنتخب التونسي في كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف: "في ما يخص مباراة السبت، فإن العزيمة أمر أساسي... من السهل التحدث، سمعت أنني وُصفت بالساحر، لكنني لست ساحرا وفي كرة القدم هناك الكثير من العمل الذي يُنجز"

ولم يمض على عمل رونار الذي تنقل بين عدة تجارب تدريبية، مع فريقه الجديد سوى ثلاثة أيام، ويواجه السبت مهمة صعبة أمام منتخب اليابان الذي أظهر جودته بتعادله 2-2 مع هولندا.

وعندما طُرح عليه أن وضع تونس يتطلب منه القيام بشيء استثنائي، قال رونار (57 عاما) "علينا أن نقدم مباراة جماعية مثالية غدا ونسيان ما حصل أمام السويد".

ورفض رونار الخوض في تفاصيل خطته التكتيكية، مؤكدا أنهم "يجب أن يعودوا إلى الأساسيات والمبادئ.. يجب احترام اليابان لكن عدم الخوف منها".

ويُلقّب رونار بـ"الساحر" أو "المشعوذ" نظرا لنجاحاته الطويلة في اللعبة وحسه التكتيكي.

وكان قد قاد رونار فوزا تاريخيا على الأرجنتين 2-1، التي توجت لاحقا باللقب، في كأس العالم 2022 عندما كان مدربا للسعودية.

وعُيّن الفرنسي هذا الأسبوع بشكل مفاجئ بعد إقالة صبري لموشي عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد 1-5 الأحد.

وأصبح لموشي أول مدرب في تاريخ كأس العالم يُقال بعد مباراة واحدة فقط.

