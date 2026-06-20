أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن دهشتها بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، للتلفزيون الإيطالي بأنها "توسلت" إليه لالتقاط صورة معها، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً بين الزعيمين.

وقالت جورجيا ميلوني إن تصريحاته "مختلقة" بالكامل، وتصاعد الموقف ليعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إلغاء رحلةً كان من المقرر أن يقوم بها إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

ويُعدّ هذا الجدل العلني مؤشراً على مدى تدهور العلاقات الوثيقة السابقة بين البلدين خلال الأشهر التي تلت قرار ترمب شن الحرب على إيران.

وقد شوهد ترمب وجورجيا يتحدثان معاً بشكل ودي خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، شرقي فرنسا، هذا الأسبوع، وصرحت رئيسة وزراء إيطاليا لاحقاً للصحفيين بأن علاقتهما لم تتغير، وأنه "لم تكن هناك أي اتهامات متبادلة بينهما".