أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن دهشتها بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، للتلفزيون الإيطالي بأنها "توسلت" إليه لالتقاط صورة معها، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً بين الزعيمين.
وقالت جورجيا ميلوني إن تصريحاته "مختلقة" بالكامل، وتصاعد الموقف ليعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إلغاء رحلةً كان من المقرر أن يقوم بها إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.
ويُعدّ هذا الجدل العلني مؤشراً على مدى تدهور العلاقات الوثيقة السابقة بين البلدين خلال الأشهر التي تلت قرار ترمب شن الحرب على إيران.
وقد شوهد ترمب وجورجيا يتحدثان معاً بشكل ودي خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، شرقي فرنسا، هذا الأسبوع، وصرحت رئيسة وزراء إيطاليا لاحقاً للصحفيين بأن علاقتهما لم تتغير، وأنه "لم تكن هناك أي اتهامات متبادلة بينهما".
لكن ترمب زعم لاحقاً في اتصال هاتفي مع قناة La7 الإيطالية، أن جورجيا "توسلت" إليه، وقال "توسلت لي لالتقاط صورة معها؛ شعرت بالأسف تجاهها".
التقطت الكاميرات لقاءات متكررة بين ترمب وجورجيا في المدينة الفرنسية، من بينها لحظات اندماج في حديث على أريكة صغيرة، حيث بدت جورجيا مبتسمة أثناء الحديث.
وعلق ترمب على هذه الصور قائلاً للقناة الإيطالية: "ربما هي سعيدة لأنني تحدثت معها".
لكن قناة La7 الإيطالية لم تنشر النص الأصلي لكلمات ترمب باللغة الإنجليزية، بل نقلتها باللغة الإيطالية.
وبعدها عبرت جورجيا عن الذهول مما سمعته في رسالة مقتضبة لمتابعيها البالغ عددهم سبعة ملايين على إنستغرام، وقالت "مذهولة بصراحة"،
وأضافت لمتابعيها: "لا أعرف لماذا يتصرف الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة مع الحلفاء"، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
وتابعت في فيديو مصور على انستغرام:"لا يسعني إلا القول إنه من المؤسف أنه (ترمب ) لا يُظهر نفس القوة تجاه أعداء الغرب وأعداء الولايات المتحدة - يبدو أنه أكثر تساهلاً مع قادتهم (الأعداء)".
لكن عليه أن يتذكر أمراً واحداً: "لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبداً".
تواصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مع البيت الأبيض للتعليق.
يأتي استياء جورجيا ميلوني الواضح من تصريحات ترمب الحادة بعد سلسلة من الأحداث التي أضعفت ما كان في الأصل علاقة سياسية وثيقة.
فازت جورجيا ميلوني بالانتخابات الإيطالية عام 2022، وكانت الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت حفل تنصيب ترمب في يناير/كانون الثاني 2025، وكانت في نظر الكثير من قادة الاتحاد الأوروبي بأنها الشخصية القادرة على بناء جسور التواصل مع الرئيس الأمريكي.
لكن ميلوني كانت صريحة في معارضتها للحرب الأمريكية على إيران، لكن ترمب رد عليها في أبريل/نيسان، وقال عنها في مقابلة هاتفية مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "كنت أظنها شجاعة، لكنني كنت مخطئاً".
وكان هناك جدل سابق بينهما، فعندما اتهم ترمب البابا ليو الرابع عشر، بأنه "متساهل مع الجريمة وسيئ في السياسة الخارجية"، ردت جورجيا بأن تصريحاته غير مقبولة.
وفي رد فعل سريع من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على تصريحات ترمب الأخيرة ضد رئيسة الوزراء، اتصل ماتاريلا بجورجيا فوراً ليُعرب عن دعمه لها، كما سارع العديد من الشخصيات السياسية في إيطاليا للدفاع عنها.
وقال فيليبو سينسي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي المعارض، إنه لا يحق لأحد التحدث إلى رئيسة وزراء إيطالية بهذه اللهجة "المتعجرفة".
وقال جوزيبي كونتي، زعيم حركة الخمس نجوم، إن إيطاليا "لا تستحق" هذه الإهانة، مضيفاً أن "الحفاظ على المصالح مع واشنطن يجب ألا يكون أبداً على حساب الكرامة والمصالح الوطنية".
ومن حزب رئيسة الوزراء "إخوة إيطاليا"، تحدث لوسيو مالان، رئيس كتلة مجلس الشيوخ، ووصف كلمات ترمب بأنها جزء من نهج كبير من التصريحات المسيئة التي وجهها إلى العديد من القادة الأوروبيين، وأنها تضر بصورة ترامب وسلطته قبل كل شيء.
وأشار مالان إلى أن الفيديو الذي عُرض خلال قمة مجموعة السبع أظهر في "مختلفاً تماماً" عما وصفه ترمب ، ورجح أن ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي ربما هو سجل جورجيا ميلوني في رفض طلبات واشنطن عند الضرورة.
وقال ماتيو سالفيني، حليف الحكومة من حزب الرابطة، ببساطة: "من يهاجم جورجيا، يهاجمنا جميعاً".