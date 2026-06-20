أميركا تتأهل لدور الـ 32 من المونديال

خبرني - في ليلة مونديالية لم تخلُ من الدراما، استفاد المنتخب الأمريكي كثيرا خلال مواجهته نظيره الأسترالي، التي حسمها بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويأتي هذا الفوز ليحسم به المنتخب الأمريكي التأهل رسميا إلى الأدوار الإقصائية، بعد أن سحق باراجواي بـ4 أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، حيث تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

فيما كانت أستراليا قد تغلبت على تركيا بنتيجة 2-0 في مستهل مشوارها، قبل أن تسقط أمام أمريكا، لتحتل وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط فقط.

واستفاد المنتخب الأمريكي من هدف عكسي جديد ليتقدم على أستراليا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وجاء الهدف في الدقيقة 11، عندما أرسل لاعب أمريكي كرة عرضية من الجهة اليمنى، فشل المدافع الأسترالي كاميرون بورجس في التعامل معها، ليحولها بالخطأ داخل مرماه، مانحًا أصحاب الأرض التقدم (1-0).

وبحسب شبكة "ستاتس فوت" الفرنسية، رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 5 أهداف سجلها المنافسون في مرماهم بالخطأ لصالحه عبر تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ليحتل المركز الثاني في قائمة المنتخبات الأكثر استفادة من الأخطاء الدفاعية لخصومها في تاريخ المونديال.

في لحظات درامية أثارت التوتر داخل الملعب وفي المدرجات، نجح المنتخب الأمريكي في تسجيل هدفه الثاني أمام أستراليا، بدأت اللقطة بإلغاء الهدف الذي سجله ألكس فريمان فورًا من قبل الحكم المساعد بداعي التسلل، ما أثار احتجاجات اللاعبين والجهاز الفني الأمريكي.. إلا أن حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير لم يتردد في اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR) لمراجعة اللعبة بدقة.

وبعد دقائق من الانتظار الذي حبس الأنفاس، أثبتت اللقطات بوضوح أن الكرة وصلت إلى اللاعب الأمريكي ألكس فريمان بعد أن ارتطمت بمدافع أسترالي، الأمر الذي يلغي حالة التسلل حسب قانون اللعبة.. ليُعيد الحكم احتساب الهدف رسميًا وسط فرحة عارمة من الجماهير الأمريكية واللاعبين الذين عاشوا لحظات من الترقب الشديد.

وبهذا الهدف، عزز المنتخب الأمريكي موقعه في المباراة، أبقى آماله حية في التأهل من مرحلة المجموعات أمام أنظار العالم، في مونديال يُقام على أرضه وأرض كندا والمكسيك.

وشهد الشوط الثاني تبادل للسيطرة في منتصف الملعب دون هجمات مؤثرة على نتيجة المباراة، لتستمر النتيجة بتقدم المنتخب الأمريكي، واقترابه من التأهل.

كما شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إشهار الحكم العديد من الكروت الصفراء، حيث تلقى فولارين فولارين بالاوجن البطاقة من جاب الولايات المتحدة الأمريكة، فيما تلقى هاري سوتار وجايكوب ايتاليانو من جانب أستراليا.