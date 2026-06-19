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  • سفير إسرائيل في واشنطن: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله

سفير إسرائيل في واشنطن: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله

  • 19 حزيران 2026
  • 23:28
سفير إسرائيل في واشنطن ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله

خبرني - قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، إن إسرائيل مستعدة لالتزام وقف إطلاق النار في لبنان في حال احترمه حزب الله، وذلك عقب إعلان مسؤول أميركي توصل الطرفين إلى هدنة جديدة بعد تصعيد دموي الجمعة.

وكتب لايتر على منصة إكس "تبقى إسرائيل ملتزمة بوقف فوري لإطلاق النار... إذا احترم حزب الله الاتفاق وأوقف أعماله العدائية، سيقابلون بالهدوء" من الجانب الإسرائيلي

وكان مسؤول أميركي قال، إنّ إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أسفر عن استشهاد 47 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل.

وأفاد المسؤول أنّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.

إلى ذلك، أفاد دبلوماسي بأن "حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بواسطة قطر والولايات المتحدة وإيران".

وشنّت إسرائيل في وقت لاحق غارة على جنوب لبنان، إذ أوردت الوكالة الوطنية أن "غارة معادية استهدفت، منذ قليل، الجبل الرفيع في سجد".

وسمع دويّ قصف مدفعي متواصل في مدينة النبطية.

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