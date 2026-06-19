فانس: إسرائيل تحاول التأثير في سياستنا

خبرني - كشف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تسمح للدول بالاستثمار في إيران إذا أبدت طهران تعاوناً والتزمت بمسارها الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن لا ترغب في أن يكون لها وجود عسكري في مضيق هرمز.

وأضاف فانس في تصريحات لبودكاست "Allie Beth Stuckey" أن الرئيس دونالد ترامب كان صريحاً للغاية بشأن بعض الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى وجود تباينات في وجهات النظر بين الجانبين.

كما اعتبر فانس أن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأميركية، قائلاً إن ذلك "أمر واضح"، في تصريحات تأتي وسط توترات إقليمية ومشاورات دبلوماسية بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت مصادر إسرائيلية أفادت في وقت سابق اليوم، بأن مسؤولين إسرائيليين فوجئوا بلهجة فانس وتصريحاته مساء أمس الخميس، التي اعتبرت بمثابة تحذير ضمني لتل أبيب، لا سيما في ما يتعلق بالدعم العسكري، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

فيما رأى مصدر إسرائيلي مطلع أن فانس وجه رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضرورة ضبط وزرائه.

وكان كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وجها سهام الانتقادات إلى مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب مع إيران يوم الأربعاء الماضي. واعتبرا أنها لا تلزم تل أبيب.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، ومنذ الإعلان عن قرب التوقيع على التفاهم الأولي بين إيران وأميركا، بدأت الخلافات بين ترامب ونتنياهو تطفو علناً إلى السطح لاسيما بعد "توبيخ" ترامب لنتنياهو إثر قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما كان على وشك توقيع الاتفاق.