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تصادم قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات

  • 19 حزيران 2026
  • 22:40
تصادم قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات

خبرني - قالت شرطة النقل البريطانية الجمعة إنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين على بعد حوالي 96.5 كيلو متر إلى الشمال من لندن، حيث وردت أنباء بأن الحادث أسفر عن وقوع عدة إصابات.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها مقدمة قطار مرتطمة بمؤخرة قطار آخر، وكلاهما لا يزالان على القضبان.

وقالت هيئة الإسعاف في شرق إنجلترا إنها أرسلت عدة وحدات، بما في ذلك طائرة إسعاف، إلى موقع التصادم على خط السكك الحديدية إلى الجنوب من بيدفورد، وحثت الناس على تجنب التواجد في المنطقة.

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في منشور على إكس إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء أنباء وقوع تصادم.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في منطقة بيدفوردشير إن فرقها تتواجد في موقع الحادث على خط السكك الحديدية غلى الجنوب مباشرة من بيدفورد، وحثت الناس على تجنب المنطقة.

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