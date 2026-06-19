وفاة غامضة لمرشح جائزة غرامي .. وجد ميتاً داخل شقته

خبرني - في ظروف غامضة، عثرت الشرطة الأميركية على المنتج الموسيقي المرشح لجائزة "غرامي" تاي كيث، الذي سبق وأنتج لترافيس سكوت ودريك وبيونسيه، ميتاً في شقته.

فقد أعلنت شرطة مترو ناشفيل أنه لا توجد مؤشرات على وجود شبهة جنائية في وفاة بريتافيوس تشامبرز (29 عاماً)، المعروف باسم المنتج الموسيقي المرشح لجائزة "غرامي" تاي كيث.

وأضافت الشرطة أن عناصرها عثروا عليه ميتاً داخل شقته في شارع مارتن، بعد زيارة للاطمئنان عليه إثر طلب فحص سلامته.

لكنها أشارت إلى أن سبب الوفاة لم يُحدد بعد، فيما لا تزال القضية غير مصنفة رسمياً بانتظار نتائج تشريح الجثة والتقرير النهائي للطب الشرعي.

وبريتافيوس ليكيث تشامبرز، من مواليد 1996، اشتهر بإنتاج أغانٍ لمشاهير الموسيقى، مثل: أغنية Sicko Mode للنجم ترافيس سكوت، وأغنية Rich Flex للنجم دريك و21 Savage، ما أكسبه ترشيحات غرامي.

كما حصل كيث على ترشيح لجائزة غرامي لأفضل أغنية راب، في العام 2019، عن إنتاج أغنية "Sicko Mode" لسكوت. كما عاد وترشح لجائزة غرامي في العام 2023، أيضا لأفضل أغنية راب، عن إنتاج أغنية "Rich Flex" للفنان دريك و21 Savage، والتي ظهرت في ألبومهم التعاوني Her Loss.

وعمل كيث مع العديد من نجوم الموسيقى، بينهم إيمينيم في أغنيته "Not Alike" عام 2018. وفي العام 2019، تعاون مع فرانكي بيفرلي وبيونسيه في أغنية Maze.

أيضاً تعاون الراحل مع دي جي خالد لإنتاج أغنيته Wish Wish للعام 2019، بالإضافة إلى أغنية Jealous.

وفي العام 2024، كان كيث أحد المنتجين الذين عملوا على ألبوم جينيفر لوبيز، الذي رافق الفيلم الموسيقي الأصلي Me… Now: A Love Story.