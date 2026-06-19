الخارجية الأميركية: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل

خبرني - كشفت الفنانة المصرية، ميسرة، الأسباب التي أبعدتها عن الدراما خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن مشاركتها في فيلم "السفارة في العمارة" مع الفنان الكبير عادل إمام، من أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، نافية ندمها على هذا الدور الذي وصفه كثيرون بأنه "جريء" رغم طابعه الكوميدي.

وأوضحت ميسرة في تصريحات تلفزيونية، أنها بدأت مشوارها الفني من خلال أعمال قوية وناجحة، الأمر الذي جعلها تحرص على الحفاظ على مستوى معين، مشيرة إلى أن النجاح الذي حققته بعض الشخصيات التي قدّمتها أسهم في حصرها بقالب محدّد، خاصة في الأدوار الجريئة.

كما أكدت ميسرة أن مشاركتها في فيلم "السفارة في العمارة" وضعتها في قالب الأدوار الجريئة، مؤكدة أنها لا تشعر بالندم تجاه هذه التجربة التي جمعتها بـ"الزعيم" إلى جانب داليا البحيري وعزت أبوعوف ولطفي لبيب.

وأضافت أن بعض صنّاع الأعمال الفنية يميلون إلى تكرار الفنان في المنطقة التي حقق من خلالها نجاحاً جماهيرياً، مؤكدةً أن هذا التصنيف لا يعكس القدرات الحقيقية للممثل، وأن الموهبة يجب أن تكون المعيار الأساسي للحكم على الفنان بعيداً عن شكله أو طبيعة أدواره السابقة.

أما عن الجانب المادي في الوسط الفني، فأكدت ميسرة أن الصورة الشائعة عن حصول جميع الفنانين على أجور ضخمة لا تعكس الواقع، موضحةً أن هناك فارقاً كبيراً بين نجوم الصف الأول وباقي الفنانين، وأن كثيراً من العاملين في المجال يبقون لفترات طويلة بدون عمل، مضيفة أن "الفن لا يضمن دخلاً ثابتاً أو مستقراً".

وميسرة هي ممثلة مصرية تنتمي لجيل الألفينات، عُرفت بأدوارها المتنوعة في السينما والدراما، ولدت في 24 مارس 1967.

بدأت مشوارها في التمثيل عام 2000 عبر التلفزيون، ثم انتقلت إلى السينما. ومن أبرز أعمالها السينمائية: السفارة في العمارة، وحرامية في كي جي 2، وعمر وسلمى 2، واللمبي 8 جيجا.