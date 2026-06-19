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يامال: هاتريك ميسي رائع.. لكن نيمار مثلي الأعلى

  • 19 حزيران 2026
  • 20:53
يامال هاتريك ميسي رائع لكن نيمار مثلي الأعلى

خبرني - أكد لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل على مر العصور، لكن البرازيلي نيمار مثله الأعلى في كرة القدم.

كما أضاف يامال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة عند سؤاله عن هاتريك ميسي أمام الجزائر: في كل مباراة يثبت أنه أفضل لاعب في التاريخ، إن كان لدى أي شخص شكوك، فذلك لأنهم يبحثون عنها عمداً، لا مزيد من الكلام.

وقال: نيمار مثلي الأعلى، لكن ميسي هو الأعظم على مر العصور.

أتت تلك التصريحات بعدما سجل ميسي ثلاثة أهداف في فوز الأرجنتين على الجزائر خلال مباراتها الأولى في كأس العالم 2026 ليتساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين تسجيلاً في المونديال عبر التاريخ.

هذا ويستعد يامال لخوض مباراته الثانية في كأس العالم حين تلعب إسبانيا مع السعودية بعد التعادل في الجولة الأولى دون أهداف مع الرأس الأخضر.

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