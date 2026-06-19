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  • إن.بي.سي نيوز: ترمب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله

إن.بي.سي نيوز: ترمب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله

  • 19 حزيران 2026
  • 20:34
إنبيسي نيوز ترمب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة هاتفية مع إن.بي.سي نيوز، إنه تحدث مع إسرائيل الجمعة، وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله.

ونقل مراسل إن.بي.سي نيوز عن ترامب قوله "عليك أحيانا أن تهدأ وتستخدم عقلك".

وأضاف المراسل أن ترمب رفض توضيح ما إذا كان تحدث مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت إيران نددت بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، وحذرت من عواقبها على السلام والأمن الإقليميين، قائلة، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الوضع.

وفي إشارة إلى مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية التي تم توقيعها الأسبوع الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنّ وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق على إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات.

وأضاف أن إيران ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها وحلفائها.

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