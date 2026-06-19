احتفالات دينية في مزار سيدة الجبل بعنجرة برئاسة بطريرك القدس للاتين

خبرني - احتضن مزار سيدة الجبل في عنجرة، اليوم الجمعة، فعاليات يوم الحج السنوي للكنائس الكاثوليكية في الأردن، برئاسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، وحضور وزير السياحة والآثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة عماد حجازين، إلى جانب شخصيات دينية ورسمية ودبلوماسية وأبناء الطائفة من مختلف أنحاء المملكة.

وأكد الكاردينال بيتسابالا، خلال ترؤسه القداس الاحتفالي، أن الاحتفال يقام في أحد المواقع المقدسة المعترف بها كنسيًا في الأردن، والذي يمثل مساحة للعبادة والرعاية الروحية، مشيرًا إلى ما يحظى به الموقع من اهتمام ودعم من الديوان الملكي الهاشمي وسمو الأمير غازي بن محمد ووزارة السياحة والآثار، إلى جانب جهود المؤسسات والمواطنين.

وأشار إلى الاستعدادات الجارية للاحتفال عام 2030 بمرور ألفي عام على عماد السيد المسيح في موقع المعمودية (المغطس)، مؤكدًا أن الموقع يمثل قيمة دينية وروحية للمسيحيين في الأردن والعالم.

وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتمامًا بالمواقع الدينية، بما يعزز مكانة الأردن بوصفه مقصدًا للحج الديني وأرضًا للإيمان والتاريخ، مؤكدًا استمرار الكنيسة الكاثوليكية في دعم الرسالة الروحية التي تحملها أرض الأردن.

وتناول البطريرك خلال عظته إنجيل البشارة، مشيرًا إلى أن قصة السيدة العذراء مريم تجسد معاني الثقة والرجاء وقبول مراحل الانتظار، مؤكدًا أهمية ترسيخ الأمل والعمل من أجل الإنسان والمجتمع في ظل التحديات التي يشهدها العالم.

واستُهلت الفعالية بكلمة للأمين العام لمطرانية اللاتين الأب عماد علمات، أكد فيها أن مزار سيدة الجبل يُعد من مواقع الحج المسيحي المعترف بها كنسيًا، ويشكل محطة دينية تستقطب الزوار والمؤمنين، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الزيارات إلى المواقع المقدسة في المملكة استعدادًا للاحتفال عام 2030 بمرور ألفي عام على عماد السيد المسيح.

وشارك في القداس السفير البابوي المطران جوفاني دال توزو، والمدبر البطريركي للروم الكاثوليك الأرشمندريت بولس نزها، ورؤساء وممثلو الكنائس الكاثوليكية، فيما كان في استقبال بطريرك القدس لدى وصوله محافظ عجلون نايف الهدايات وعدد من رؤساء الدوائر الرسمية وممثلي الفعاليات المحلية.

كما حضر الاحتفال رئيس اللجنة السياحية في مجلس الأعيان ميشيل نزال، وسفراء هنغاريا وأستراليا وإسبانيا، إلى جانب عدد من الكهنة والراهبات والمؤمنين.

وفي ختام الفعالية، ألقى راعي مزار سيدة الجبل الأب يوسف فرنسيس كلمة عبّر فيها عن تقديره للمشاركين، مثمنًا الدعم الملكي للمواقع الدينية، ومقدمًا شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي أنعم عليه بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.

كما أشاد باهتمام سمو الأمير غازي بن محمد بالمزار ومبادراته المجتمعية.

وشهدت الفعالية طواف أيقونة مريم سيدة الجبل، وتقديم ترانيم من جوقة مطرانية اللاتين، وإضاءة الشموع في المزار، الذي يُعد أحد مواقع الحج المسيحي في الأردن.