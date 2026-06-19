وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر

خبرني - بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"، أكثر من 100 ألف مشارك خلال 3 أشهر من بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفق وزير السياحة والآثار عماد حجازين الذي أشار إلى أن عدد المشاركين أعلى من المستهدف.

وأعلن حجازين عن إطلاق منصة جديدة ضمن البرنامج، للراغبين في زيارة الأماكن السياحية في مركباتهم الخاصة.

وقال، إنّ برامج المبيت في مدينة البترا شهد مشاركة أكثر من 15 ألف خلال 3 أشهر، موضحا أن المستفيدين من هذه الفعاليات هم الأدلاء السياحيون وأصحاب الفنادق والعاملون في النقل السياحي وأصحاب المطاعم السياحية والمكاتب السياحية.

وأشار حجازين إلى وجهات سياحية جديدة دخلت البرنامج وهي رحاب وعراق الأمير وأم الجمال، حيث تبلغ قيمة رحلة اليوم الواحد 10 دنانير لجميع محافظات المملكة، وتشمل المواصلات ووجبة الغداء ودليلاً سياحياً مرافقاً.

ويهدف البرنامج إلى تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على استكشاف الوجهات السياحية في المملكة، من خلال تقديم تجارب سياحية متنوعة وبأسعار مدعومة تناسب مختلف الفئات، ويستهدف الوصول إلى نحو 220 ألف مستفيد خلال عام 2026، مع التركيز على زيادة الرحلات إلى الوجهات الأقل زيارة، ودعم المناطق الأكثر تضرراً من نقص أعداد الزوار جراء الأحداث الإقليمية الراهنة، وخاصة مدينة البترا.

ويتضمن البرنامج، التوسع في إشراك المشاريع المحلية لتتجاوز 400 مشروع، تشمل المطاعم والفنادق والتجارب السياحية، دعماً للاقتصاد المحلي، إلى جانب تعزيز البرنامج بأكثر من 60 مساراً سياحياً متنوعاً تغطي مختلف مناطق المملكة.

ويتيح البرنامج في حلته الجديدة إمكانية الحجز المباشر والمشاركة باستخدام السيارة الخاصة ضمن تجارب سياحية مدعومة عبر منصة البرنامج، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل طلاب الجامعات العرب والأجانب الدارسين في الأردن، وأبناء قطاع غزة المتواجدين في المملكة، وأبناء الأردنيات وأزواجهن.

وينفذ البرنامج بالشراكة مع المكاتب السياحية، والأدلاء السياحيين، والفنادق، والمخيمات، وقطاع النقل السياحي، ومحلات التحف، بما يسهم في استدامة عمل القطاع السياحي وتعزيز جاهزيته في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، إلى جانب دعم وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دورها في هذا القطاع.

ويوفر البرنامج الذي تدعم وزارة السياحة والآثار تكلفة رحلاته بنسبة تصل إلى 60%، تجربة متكاملة تشمل النقل المجاني بحافلات حديثة، وأدلاء سياحيين مرافقين، ووجبات طعام، بما يضمن رحلة مريحة ومنظمة للمشاركين، كما يتضمن تنظيم فعاليات ومهرجانات شهرية في جميع المحافظات، تشمل أنشطة ثقافية وبازارات ومنتجات محلية، بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.