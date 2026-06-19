أول تعليق إيراني على تأجيل محادثات سويسرا.. وتذكير بالشروط

خبرني - بعيد تأجيل المحادثات الإيرانية الأميركية التي كانت مقررة أن تبدأ، اليوم الجمعة، في سويسرا أوضحت طهران أن تلك المفاوضات كانت مربوطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم، التي وقعت بين الرئيسين الأميركي والإيراني، ليل الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إن المحادثات المتعلقة بالاتفاق النهائي تتوقف على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم مع أميركا واستمرار تنفيذها.

كما أضاف أن "مذكرة التفاهم وُقّعت إلكترونياً وبشكل رسمي مما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقرراً اليوم غير مُلح في الوقت الراهن".

إلى ذلك، أوضح بقائي في حديث مع الصحافيين، بشأن المرحلة التالية من المفاوضات لصياغة اتفاق نهائي مع الجانب الأميركي: إن المشاورات اللازمة لهذا الغرض جارية عبر الوسطاء، وسيتم الإعلان عن ذلك في حال توافرت الظروف اللازمة لبدء المفاوضات. وذكّر بأن بدء المحادثات مشروط، وفق نص مذكرة التفاهم، ببدء تنفيذ أحكام البنود 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها.

هذا ولفت إلى أن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع النووية التي تعرضت لهجمات، من أجل تفتيشها بما فيها بوشهر، سيعتمد على المفاوضات المقبلة.

البنود 1 و4 و5 و10 و11

هذا ونص البند الأول الذي ذكره المتحدث على وقف إطلاق النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان.

كما نص البند الرابع من المذكرة التي تضمنت 14 بنداً على رفع الولايات المتحدة حصارها البحري بالكامل عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوماً. على أن تتخذ إيران في المقابل الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً (البند الخامس).

أما الفقرة العاشرة فنصت على أن تتعهد أميركا بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التعاملات المصرفية والتأمين والنقل وما إلى ذلك.

في حين أشارت الفقرة الـ 11 إلى تعهد أميركي بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم.

يشار إلى أن تصريحات المتحدث الإيراني أتت بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان، حيث شهدت الساعات الماضية غارات عنيفة على بلدات عدة في الجنوب والبقاع، ما أدى إلى وقوع نحو 47 قتيلاً ونحو 100 جريح منذ ليل أمس وحتى اليوم.