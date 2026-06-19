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غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إعلان الاتفاق على هدنة جديدة

  • 19 حزيران 2026
  • 18:23
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إعلان الاتفاق على هدنة جديدة

خبرني - شنّت إسرائيل غارة على جنوب لبنان الجمعة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد إعلان مسؤول أميركي اتفاق إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بعد تصعيد دامٍ في العمليات العسكرية.

وأوردت الوكالة الوطنية أن "غارة معادية استهدفت، منذ قليل، الجبل الرفيع في سجد".

وسمع دويّ قصف مدفعي متواصل في مدينة النبطية.

وكان مسؤول أميركي قال، إنّ إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أسفر عن استشهاد 47 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل.

وأفاد المسؤول أنّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.

إلى ذلك، أفاد دبلوماسي بأن "حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بواسطة قطر والولايات المتحدة وإيران".

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