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  • الزعبي يقيم بيت شعر أردني في أميركا ويجمع أبناء الجالية دعما لمنتخب النشامى في كأس العالم

الزعبي يقيم بيت شعر أردني في أميركا ويجمع أبناء الجالية دعما لمنتخب النشامى في كأس العالم

  • 19 حزيران 2026
  • 18:21
الزعبي يقيم بيت شعر أردني في أميركا ويجمع أبناء الجالية دعما لمنتخب النشامى في كأس العالم

خبرني - في مبادرة وطنية تعبّر عن عمق الانتماء وروح التكافل بين الأردنيين في الخارج، أقيم في مدينة سان برونو بولاية كاليفورنيا “بيت شعر” أردني كبير بدعم شخصي من رجل الأعمال محمد خالد الزعبي، لاستقبال أبناء الجالية القادمين من المملكة لحضور مباريات منتخب النشامى في بطولة كأس العالم، وتوفير مساحة جامعة تعيد لهم دفء الوطن وتعزز أواصر التواصل بينهم ... وقد شهد الموقع إقبالًا لافتًا، حيث تحوّل إلى نقطة التقاء اجتماعية وثقافية تُستحضر فيها العادات والتقاليد الأردنية الأصيلة، وسط أجواء تعبّر عن وحدة الأردنيين رغم بعد المسافات.

وأكد الزعبي أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن الأردنيين في الغربة بحاجة دائمة إلى ما يجمعهم على المحبة والانتماء، مشددًا على أن “بيت الشعر” يمثل رسالة وطنية تجسد صورة الأردن القائمة على الكرم والتكافل، وأن الهدف هو أن يشعر كل أردني بأنه بين أهله ... من جهتهم، عبّر أبناء الجالية عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها خففت مشاعر الغربة ووفّرت مساحة للتلاقي والدعم المتبادل، معتبرين أنها نموذج يُحتذى به في العمل المجتمعي الذي يعكس أصالة الأردنيين ويعزز ارتباطهم بوطنهم الأم.

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