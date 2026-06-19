الخارجية الإيرانية: إرجاء اجتماع سويسرا وترتيب لعقده خلال الأيام المقبلة

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إرجاء اجتماع كان مقررا عقده في سويسرا، اليوم، مؤكدة أن الترتيبات جارية لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة إن المحادثات المتعلقة بالاتفاق النهائي تتوقف على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة واستمرار تنفيذها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "بما أن التوقيع على نص مذكرة التفاهم تم رقميا في 18 حزيران، فلا استعجال لعقد الاجتماع المذكور في سويسرا، لكننا نخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة".

وكانت وزارة الخارجية السويسرية أفادت في بيان "تم إرجاء المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وتبقى سويسرا على استعداد لتيسير هذه المحادثات. وتتواصل الأعمال التحضيرية اللازمة" من دون أن تحدد موعدا جديدا لهذه المحادثات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين.

ووقع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد مذكرة التفاهم التي تنص على وقف الحرب في كافة جبهاتها ومنها لبنان.