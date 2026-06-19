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أجواء دافئة نهاراً وبرودة ليلية.. والمعاطف ما زالت رفيق الفجر في الأردن

  • 19 حزيران 2026
  • 17:45
أجواء دافئة نهاراً وبرودة ليلية والمعاطف ما زالت رفيق الفجر في الأردن

خبرني - تشهد المملكة خلال ساعات الليل أجواء تميل للبرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول الشرقية، ولا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر، ما يستدعي ارتداء معاطف خفيفة وإغلاق النوافذ بسبب الإحساس بالبرودة.

وبحسب مخرجات المحاكاة الحاسوبية الخاصة بقراءة درجات الحرارة في مركز طقس العرب، يُتوقع أن تستمر الأجواء المائلة للبرودة خلال الليالي القادمة. ورغم الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة نهاراً يومي السبت والأحد لتلامس منتصف الثلاثينات المئوية في معظم المناطق، ما يؤدي إلى تراجع البرودة الليلية بشكل طفيف، إلا أن درجات الحرارة تعاود الانخفاض مجدداً مع منتصف الأسبوع القادم نهاراً وليلاً.

لذلك، تبقى الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر، مع استمرار الحاجة لارتداء معاطف خفيفة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية.

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