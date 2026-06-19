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الأمير علي عن مواجهة الجزائر: زوجتي جزائرية.. لكن هي معنا

  • 19 حزيران 2026
  • 17:39
الأمير علي عن مواجهة الجزائر زوجتي جزائرية لكن هي معنا

خبرني - قال سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعليقاً على مواجهة المنتخب الوطني مع المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026: إن الجزائر “إخوتنا وأهلنا”، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في التصفيات.

وأضاف سموه في مقابلة : “رح نلعب لعبنا بغض النظر مع مين، وبطريقتنا وبأسلوب أردني وبأسلوب النشامى”.

وتطرق سموه خلال حديثه إلى الجانب الشخصي مازحاً: "زوجتي جزائرية بس بطمنكم هي معنا"، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يغيّر من طريقة تعامل المنتخب مع المباريات، حيث شدد على أن الفريق يلعب كل مباراة بغض النظر عن المنافس وبنفس الأسلوب

ويذكر أن زوجة سمو الأمير علي بن الحسين هي الأميرة ريم علي كريمة السياسي الجزائري المعروف الأخضر الإبراهيمي نائب الامين العام للأمم المتحدة.

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