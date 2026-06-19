15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف كيو إس

خبرني - حققت 15 جامعة أردنية مرتبة متقدمة على تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات (QS World University Rankings) للعام 2027، الذي يٌعد من أهم التصنيفات العالمية.

وحققت الجامعة الأردنية المرتبة الأولى على مستوى المملكة، حيث حصلت على المرتبة 326 عالميًا، في قفزة نوعية، مقارنة بتصنيف العام الماضي بلغت 44 مركزًا، في إنجاز يٌعد من أبرز النتائج التي سجلتها الجامعات الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 500 جامعة بترتيب 449 عالميًا، وجامعة عمان الأهلية بالمرتبة 643، يليها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بترتيب 761- 770، ومن ثم الجامعة الألمانية الأردنية بالمرتبة 761- 790، وجاءت جامعة اليرموك ضمن أفضل ألف جامعة أيضًا بترتيب 901- 950 ، وفي المركز السابع محليًا و951 – 1000 عالميًا.

كما جاءت جامعات، الشرق الأوسط ومؤتة والهاشمية والبلقاء التطبيقية وعمان العربية وجدارا والبترا والزرقاء ضمن أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم.

ويستند تصنيف "كيو إس" إلى عدة معايير تقييمية من بينها السمعة الأكاديمية للجامعة، ومدى تأثيرها في البحث العلمي، وقياس عدد الاستشهادات بالبحوث التي نشرتها، وتوظيف الخريجين، ونسبة حصولهم على مراكز قيادية على المستويين المحلي والخارجي، وقدرتها على استقطاب الطلبة الدوليين، وتحقيقها لمؤشرات التنمية المستدامة.

ويهدف التصنيف إلى تحديد الجامعات ذات المستويات التي ترقى من خلال أدائها الوطني ورسالتها المحلية في مجتمعاتها إلى بلوغ مستوى عالمي، ومقارنتها وتحديد مرتبتها ضمن أرقى الجامعات العالمية، وتساعد الراغبين في اختيار وجهتهم الدراسية من الطلبة على اختيار الجامعة، وفقا لهذا التصنيف.

رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، قال إن تصنيف "كيو إس" الذي يُعد من أشهر التصنيفات الجامعية العالمية، لا يقتصر تأثيره على السمعة الأكاديمية فقط، بل يمتد إلى التسويق والاقتصاد والتنمية ومخرجات الجامعة.

وأضاف عبيدات "يُمكن تلخيص فوائده في عدة جوانب من حيث الإسهام في جذب الطلبة الدوليين والمحليين ذوي الكفاءات العالية، وزيادة عامل الثقة من قبل أولياء الأمور والجهات والمانحة والداعمة وأصحاب العمل، ويستخدم هذا التصنيف أيضا كأداة فاعلة في التسويق والحملات الإعلامية والترويجية وبناء العلامة التجارية وزيادة ظهورها عالميا".

وأكد، أن لهذا التصنيف أبعادًا اقتصادية تتمثل في جذب الاستثمارات وفتح آفاق الشراكات البحثية من القطاعين العام والخاص وزيادة فرص الحصول على منح وتمويلات دولية ودعم الاقتصاد الوطني المحلي من خلال الإنفاق المرتبط بالطلبة والباحثين والزوار، كما يوفر التصنيف مؤشرات أداء تساعد الجامعة على تحديد نقاط الضعف والقوة، مشيرًا إلى أن هذه المرتبة التي حققتها الجامعة الأردنية، يجعلها وجهة للطلبة الدوليين ويزيد من ثقة الطلبة العرب والأردنيين من نوعية البرامج التي تقدمها.

وأوضح عبيدات، أن الجامعة الأردنية أصبحت اليوم أمام تحد كبير للمحافظة على مستواها العالمي ومواصلة تقدمها نحو العالمية، بخطوات مدروسة ترتكز إلى الحوكمة والعمليات الإدارية وتعزيز التوجه نحو المعايير العالمية في التدريس والبحث وخدمة المجتمع ويساعد في وضع خطط إستراتيجية مبنية على بيانات مقارنة مع الجامعات المنافسة، وزيادة فرص توظيف الخريجين؛ نتيجة تحسن السمعة الأكاديمية من خلال التركيز على جودة المخرجات ودفع البرامج الأكاديمية نحو التوافق بشكل أكبر مع احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس جامعة عمان الأهلية ساري حمدان، أن هذا التقدم العالمي في التصنيف يعكس تطور منظومة التعليم العالي في المملكة ونجاح مؤسساتها الأكاديمية في الارتقاء بمستويات التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي والجهود المبذولة لتطوير جودة التعليم والبحث العلمي، وزيادة النشر العلمي في المجلات العالمية المحكمة، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الجامعات الأردنية واستقطاب الطلبة والباحثين من مختلف دول العالم.

وأضاف، أن هذا الإنجاز يجسد تطور البيئة العلمية والبحثية الأردنية، التي شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا في مجالات البحث والابتكار والشراكات الدولية، ويؤكد على أن المملكة تمتلك منظومة علمية قادرة على مواكبة المعايير الدولية، وإعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار إلى أن دخول الجامعات الأردنية وبمراكز متقدمة ضمن هذه التصنيفات الدولية يشكل مؤشرًا إيجابيًا على مكانة الأردن التعليمية في المنطقة، ويدعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية وجود جامعات أردنية حكومية وخاصة ضمن هذه التصنيفات العالمية التي تعد دافعًا نحو تطوير التعليم والتعلم، ومواكبة متطلبات الاعتمادات الدولية أسوة بالجامعات العالمية، وأن جامعة عمان الأهلية سعت وبشكل ملموس إلى تجويد مخرجاتها وتحسين نوعية البرامج المقدمة للطلبة وتوفير بيئة تعليمية تلامس تطلعاتهم وتحتضن مواهبهم وابتكاراتهم الأمر الذي أسهم في حصولها على خذا الإنجاز العالمي.