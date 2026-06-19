الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يستهدف محاولات تثبيت وقف إطلاق النار

خبرني - أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، التصعيد الإسرائيلي المستمر، معتبرا أن ما يشهده الجنوب والبقاع من توسع في الاعتداءات الإسرائيلية وما يرافقه من قتل وتدمير يشكل "تصعيدا خطيرا ومدانا".

وقال عون إن الاعتداءات الأخيرة طالت عشرات الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أنها تستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد على أن ذلك لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، موضحا أنه أوصى الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن بالتحرك في هذا الاتجاه.

وأكد عون أنه لا يمكن التساهل في هذه المسألة، معتبرا أن وقف إطلاق النار الشامل هو المدخل للبحث في باقي الملفات، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش، وعودة الأسرى.