*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يستهدف محاولات تثبيت وقف إطلاق النار

  • 19 حزيران 2026
  • 16:16
الرئيس اللبناني التصعيد الإسرائيلي يستهدف محاولات تثبيت وقف إطلاق النار

خبرني - أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، التصعيد الإسرائيلي المستمر، معتبرا أن ما يشهده الجنوب والبقاع من توسع في الاعتداءات الإسرائيلية وما يرافقه من قتل وتدمير يشكل "تصعيدا خطيرا ومدانا".

وقال عون إن الاعتداءات الأخيرة طالت عشرات الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أنها تستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد على أن ذلك لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، موضحا أنه أوصى الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن بالتحرك في هذا الاتجاه.

وأكد عون أنه لا يمكن التساهل في هذه المسألة، معتبرا أن وقف إطلاق النار الشامل هو المدخل للبحث في باقي الملفات، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش، وعودة الأسرى.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أمانة عمان: تحويل محطة شرق عمان التحويلية إلى النظام المغلق بالكامل العام المقبل
أمانة عمان: تحويل محطة شرق عمان التحويلية إلى النظام المغلق بالكامل العام المقبل
  • 2026-06-19 22:31
وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر
وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر
  • 2026-06-19 20:00
أجواء دافئة نهاراً وبرودة ليلية.. والمعاطف ما زالت رفيق الفجر في الأردن
أجواء دافئة نهاراً وبرودة ليلية.. والمعاطف ما زالت رفيق الفجر في الأردن
  • 2026-06-19 17:45
الأمير علي عن مواجهة الجزائر: زوجتي جزائرية.. لكن هي معنا
الأمير علي عن مواجهة الجزائر: زوجتي جزائرية.. لكن هي معنا
  • 2026-06-19 17:39
الأردن يستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب والدورة الـ165 لمجلس الجامعة العربية
الأردن يستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب والدورة الـ165 لمجلس الجامعة العربية
  • 2026-06-19 16:46
الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
  • 2026-06-19 16:32