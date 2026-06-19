الأمير فيصل يرعى احتفال (أجيال السلام) بفوزها بجائزة عالمية مرموقة

خبرني - رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة هيئة أجيال السلام، حفل العشاء الذي أقامته الهيئة، الخميس، بمناسبة فوزها بجائزة "الكونت جاك روج" في نسختها الأولى، كأول جهة تنال هذا التكريم العالمي المرموق.

وحضر الحفل سمو الأميرة زينة الفيصل، وسمو الأميرة آية بنت فيصل، وسمو الأميرة سارة بنت فيصل، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المانحة والشركاء الاستراتيجيين.

وفي كلمة له خلال الحفل، أعرب سمو الأمير فيصل عن فخره واعتزازه البالغين بنيل هذه الجائزة العالمية، مشيداً بالجهود الدؤوبة والمتميزة التي تبذلها أسرة أجيال السلام.

ووجّه سموه الشكر والتقدير لجميع الحضور والشركاء والداعمين على وقوفهم المستمر خلف مسيرة الهيئة، مشدداً على جوهر العمل الإنساني بقوله إن السلام لا يعني مجرد غياب النزاع، بل يتطلب بناءً مستداماً للمجتمعات وتمكيناً حقيقياً لشبابها.

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية للهيئة لما الحطاب، أن هذا التكريم الدولي يجسد نجاح الرؤية الأردنية الهاشمية في تمكين الشباب ويشكل حافزاً ونقطة انطلاق جديدة نحو المستقبل.

وشهد الحفل استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة للأعوام 2026-2028، والتي تركز في محاورها الأساسية على تمكين القادة الشباب وبناء مجتمعات أكثر مرونة وعدالة، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في التعليم من أجل بناء السلام وتحويل النزاعات، والتمكين المجتمعي والصمود الرقمي، بالإضافة إلى بناء السلام البيئي.

واختُتم الحفل بتأكيد التزام "أجيال السلام" بمواصلة العمل الدؤوب لتحويل هذا التقدير الدولي إلى أثر مستدام يلمسه الأفراد والمجتمعات على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن سمو الأمير فيصل كان قد تسلّم جائزة "الكونت جاك روج" في نسختها الأولى خلال مراسم رسمية أقيمت بمدينة غانت البلجيكية. وجاء هذا التكريم العالمي المرموق تقديراً للنهج الريادي الذي تتبعه الهيئة، التي تأسست في الأردن، على مدار نحو عشرين عاماً، لا سيما في توظيف الرياضة كأداة فاعلة لبناء السلام، حيث تحظى هذه الجهود باعتراف دولي واسع وتصنف الهيئة حالياً في المرتبة الـ 24 عالمياً ضمن أفضل 200 منظمة غير حكومية وذات منفعة اجتماعية.