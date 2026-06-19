فرص عمل للاردنيين والسوريين في الكورة وطبقة فحل والمشارع باجرة يومية ١٤ دينار

أعلنت مديرية زراعة لواء الكورة عن توفر 849 فرصة عمل مؤقت (عامل مياومة) لمشروع الوظائف الخضراء ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع شركة خيوط الابتكار للاستشارات بتمويل من بنك التنمية الألماني.

وقال مدير زراعة الكورة، سالم الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرص العمل المؤقتة مقسمة على 7 مراحل، حيث ستكون مدة العمل 3 أشهر كحد أقصى في منطقة صرطبا الطنطور قرب معصرة برقش.

وبين الخصاونة، أن استقبال الطلبات سيبدأ من صباح يوم الأحد 21 حزيران الحالي وحتى يوم 25 من ذات الشهر، حيث ستكون فرص العمل 50 بالمئة للأردنيين و50 بالمئة للاجئين السوريين، وما نسبته 35 بالمئة كحد أدنى للإناث، و5 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيا النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدون من صندوق المعونة الوطنية للتقديم للوظائف، وإحضار صورة عن الوثائق المطلوبة.

وأشار إلى أن التشغيل سيكون فقط للأشخاص المقيمين ضمن مناطق (لواء الكورة، وطبقه فحل، والمشارع)، والعمر للإناث من 18 إلى 53 عاما، وعمر الذكور من 18 إلى 57 عاما، وأن لا يكون المتقدم يتقاضى راتبا تقاعدا.

وبينت ان الاجرة هي 14 دينارا ، تشمل دينارا بدلا عن وجبة طعام ، ودينارا بدلا عن المواصلات.