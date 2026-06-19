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نتنياهو : وجهت لضرب حزب الله بقوة

  • 19 حزيران 2026
  • 14:04
نتنياهو وجهت لضرب حزب الله بقوة

خبرني  - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن إسرائيل "لن تتسامح مع الهجمات على جنودها"، متوعدا بأن حزب الله "سيدفع ثمنا باهظا للغاية".

وأوضح نتنياهو أنه أجرى مشاورات وتقييما أمنيا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان عقب الهجوم على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه وجّه الجيش إلى "ضرب حزب الله بقوة" عقب ما وصفه بخرق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هاجم نحو 80 هدفا تابعا لحزب الله، كما استهدف اليوم مقرا قياديا للحزب في منطقة البقاع.

وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك لإحباط أي تهديد لقواته وأراضيه، مشددا على أن إسرائيل ستبقى في "المنطقة الأمنية" جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية بلدات الشمال.

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