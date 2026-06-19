متفوقا على ميسي ومبابي .. علي علوان يتصدر قائمة فريدة في المونديال

خبرني - حقق نجم المنتخب الوطني الأردني، علي علوان، إنجازاً تاريخياً لافتاً في نهائيات كأس العالم 2026، باحتلاله صدارة قائمة أفضل اللاعبين تقييماً في دقة وجدارة التسديد (Shooting Grade) خلال الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال.

ووفقاً للبيانات الإحصائية ، اعتلى المهاجم الأردني المركز الأول عالمياً بمنحه تقييماً استثنائياً بلغ 91.5 نقطة.

وتفوق علوان في الإحصائية على نجوم بارزين ، حيث حلّ الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثانية بتقييم 89.1، يليه المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بـ 87.5، في حين جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز السادس بتقييم 84.5، والبريطاني جود بيلينغهام ثامناً بـ 82.0.

وكان علوان سجل الهدف الوحيد للنشامى في مواجهة النمسا ، وحاز على جائزة افضل لاعب في اللقاء.