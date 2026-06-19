*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

متفوقا على ميسي ومبابي .. علي علوان يتصدر قائمة فريدة في المونديال

  • 19 حزيران 2026
  • 13:58
متفوقا على ميسي ومبابي علي علوان يتصدر قائمة فريدة في المونديال

خبرني  - حقق نجم المنتخب الوطني الأردني، علي علوان، إنجازاً تاريخياً لافتاً في نهائيات كأس العالم 2026، باحتلاله صدارة قائمة أفضل اللاعبين تقييماً في دقة وجدارة التسديد (Shooting Grade) خلال الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال.

ووفقاً للبيانات الإحصائية ، اعتلى المهاجم الأردني المركز الأول عالمياً بمنحه تقييماً استثنائياً بلغ 91.5 نقطة.

وتفوق علوان في الإحصائية على نجوم بارزين ، حيث حلّ الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثانية بتقييم 89.1، يليه المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بـ 87.5، في حين جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز السادس بتقييم 84.5، والبريطاني جود بيلينغهام ثامناً بـ 82.0.

وكان علوان سجل الهدف الوحيد للنشامى في مواجهة النمسا ، وحاز على جائزة افضل لاعب في اللقاء.

متفوقا على ميسي ومبابي .. علي علوان يتصدر قائمة فريدة في المونديال

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شكوى جزائرية لدى فيفا لـ(ظلم تحكيمي) في مباراة الأرجنتين
شكوى جزائرية لدى فيفا لـ(ظلم تحكيمي) في مباراة الأرجنتين
  • 2026-06-19 22:12
يامال: هاتريك ميسي رائع.. لكن نيمار مثلي الأعلى
يامال: هاتريك ميسي رائع.. لكن نيمار مثلي الأعلى
  • 2026-06-19 20:53
الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء
الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء
  • 2026-06-19 20:25
زياد وحذيفة عشيش يحجزان مقعدهما في نصف نهائي كأس العالم للملاكمة في الصين
زياد وحذيفة عشيش يحجزان مقعدهما في نصف نهائي كأس العالم للملاكمة في الصين
  • 2026-06-19 18:42
مونديال 2026: تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة بسبب الامتحانات
مونديال 2026: تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة بسبب الامتحانات
  • 2026-06-19 18:15
الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال
الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال
  • 2026-06-19 18:12