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سويسرا تُعلن إرجاء المحادثات بين أميركا وإيران

  • 19 حزيران 2026
  • 12:36
سويسرا تُعلن إرجاء المحادثات بين أميركا وإيران

خبرني  -  أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، إرجاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك الجبلي بالبلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية: "تم إرجاء المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وتبقى سويسرا على استعداد لتيسير هذه المحادثات. وتتواصل الأعمال التحضيرية اللازمة". ولم تحدد الوزارة موعدا جديدا للمحادثات.

جاء هذا البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض في الساعات الأخيرة، أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس لن يسافر إلى سويسرا لإجراء المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، حسب شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "لم تكن الجوانب اللوجستية لهذه المفاوضات سهلة أو قابلة للتكهن"، لذا "ففي الوقت الحالي، لن يسافر نائب الرئيس إلى سويسرا"، مضيفًا أنهم يأملون "ببدء المناقشات الفنية في أقرب وقت ممكن".

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