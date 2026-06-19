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تكريم الطالبة الراحلة جمانة البريزات تقديراً لتميزها في البرلمان الطلابي

  • 19 حزيران 2026
  • 12:14
تكريم الطالبة الراحلة جمانة البريزات تقديراً لتميزها في البرلمان الطلابي

وفاءً لعطاءٍ لا يُنسى، ووفاءً لذكرى الطالبة المتميزة المرحومة جمانة البريزات، كرّم قسم التعليم العام في مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان روحها العطرة تقديراً لدورها البارز وتميزها في البرلمان الطلابي.

وجرى التكريم برعاية عطوفة مدير التربية والتعليم للواء ذيبان السيد فواز العقيل، والمدير الاداري د. عمر عبيدات وبمبادرة من رئيسة قسم التعليم العام السيدة خلود الشخانبة، حيث تسلّم درع التكريم والدا المرحومة جمانة، في لفتة إنسانية تعبّر عن التقدير لمسيرتها المشرّفة وأثرها الطيب الذي سيبقى حاضراً في ذاكرة زميلاتها ومعلميها.

رحم الله جمانة البريزات رحمةً واسعة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

تكريم الطالبة الراحلة جمانة البريزات تقديراً لتميزها في البرلمان الطلابي
تكريم الطالبة الراحلة جمانة البريزات تقديراً لتميزها في البرلمان الطلابي
تكريم الطالبة الراحلة جمانة البريزات تقديراً لتميزها في البرلمان الطلابي
تكريم الطالبة الراحلة جمانة البريزات تقديراً لتميزها في البرلمان الطلابي

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