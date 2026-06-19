مقتل 4 جنود إسرائيليين جنوب لبنان بينهم قائد كتيبة

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل 4 من جنوده، بينهم قائد كتيبة، خلال المعارك التي دارت في جنوبي لبنان.

واعلن جيش الاحتلال مقتل قائد الكتيبة 52 المقدم دور جدليا بن سيمون (32 عامًا) ، و 3 جنود آخرين دون الكشف هويتهم حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الليلة الماضية شهدت مواجهات وصفها بـ"الصعبة والمعقدة" مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس مستوطنة آدم، الواقعة شمال شرق القدس، أعلن مقتل أحد جنود المستوطنة خلال المعارك في جنوب لبنان.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ضابطًا كبيرًا من الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي أُصيب خلال المواجهات التي شهدها جنوب لبنان الليلة الماضية.