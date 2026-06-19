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إيران تعتزم تقديم شكوى لدى فيفا بسبب القيود التي تُفرض عليها في المونديال

  • 19 حزيران 2026
  • 09:38
إيران تعتزم تقديم شكوى لدى فيفا بسبب القيود التي تُفرض عليها في المونديال

خبرني  - أعلن مسؤول في المنتخب الإيراني أن اتحاد بلاده لكرة القدم سيتقدم بشكوى لدى نظيره الدولي (فيفا) بسبب "القيود" المفروضة على فريقه خلال كأس العالم والتي تمنعه، بحسب قوله، من الاستعداد لمباراته أمام بلجيكا بأريحية.

وسبق أن أبدى المنتخب الإيراني استياءه من رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لبعض أفراد الجهاز المساند للفريق للمشاركة في البطولة، وهو يشتكي الآن من أنه لن يُسمح له بالوصول إلى لوس أنجليس "إلا قبل يوم واحد من المباراة"، بدلا من يومين كما هو معتاد.

واعتبر المسؤول في بيان أن هذه "القيود تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة وقد تضر بالتحضيرات"، مضيفا "وبناء عليه، سيعبّر الاتحاد رسميا عن استيائه ويتقدم بشكوى رسمية لدى فيفا عبر القنوات المناسبة".

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