الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي

خبرني - سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا الجمعة، وتتجه لثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، إذ أثر ارتفاع الدولار والإشارات التي تميل للتشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 4189.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 %إلى 4207.80 دولار.

وظل الدولار قرب أعلى مستوى له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأبحرت ناقلات نفط عبر مضيق هرمز وأعلنت الولايات المتحدة أنها رفعت حصارها عن إيران الخميس مع دخول اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب حيز التنفيذ، على الرغم من أن القضايا الرئيسية بين البلدين لا تزال دون حل.

وأصبحت الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب إيران مرتفعة للغاية بحيث لم يعد بإمكان البنوك المركزية حول العالم تجاهلها. وقام عدد متزايد من البنوك المركزية، وعلى رأسها المركزي الأميركي، إما برفع تكاليف الاقتراض أو الإشارة إلى خطوات وشيكة لكبح ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 %إلى 65.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 %إلى 1680.87 دولار، وانخفض البلاديوم 0.5 %إلى 1272 دولارا.