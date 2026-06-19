كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم اللقاء السنوي للخريجين والجهات الموظفة

خبرني - في إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع خريجيها وترسيخ حضورها الفاعل في القطاع الصحي، نظّمت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية اللقاء السنوي للخريجين والجهات الموظفة، تأكيداً على التزامها ببناء جسور تواصل مستدامة مع خريجيها وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية الرائدة.

وشكّل اللقاء منصةً فاعلة لتبادل الخبرات والمعارف المهنية بين الخريجين وممثلي الجهات الموظفة، إلى جانب استعراض فرص التعاون المشترك التي تسهم في دعم التطور المهني للخريجين ومواءمة مخرجات التعليم مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل في القطاع الصحي. كما عكس اللقاء الدور المحوري الذي تؤديه الكلية في إعداد كفاءات تمريضية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للتميز والمنافسة في بيئات العمل المختلفة.

وجاء تنظيم هذا اللقاء بدعم ومتابعة من عميد كلية التمريض الدكتور حسن أبو الرز، الذي يؤكد باستمرار أن العلاقة بين الكلية وخريجيها تمثل شراكة ممتدة تتجاوز مرحلة التخرج، وتستند إلى رؤية مؤسسية تؤمن بأن نجاحات الخريجين وإنجازاتهم المهنية هي امتداد لرسالة الكلية وتجسيد لأثرها الأكاديمي والمجتمعي.

كما يجسد اللقاء الجهود النوعية التي تبذلها لجنة متابعة الخريجين في الكلية لتعزيز التواصل الفاعل مع الخريجين، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الموظفة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتدريب والتطوير المهني، ويسهم في بناء شبكة مهنية داعمة تواكب تطلعات الخريجين وتلبي احتياجات القطاع الصحي المتجددة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تسهم في توثيق العلاقة بين الجامعة وخريجيها، وتوفر مساحة للحوار وتبادل الخبرات، بما يعزز فرص التطوير الوظيفي ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية من خلال رفد المؤسسات بكفاءات تمريضية متميزة.