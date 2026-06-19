جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات تحليل البيانات) لأعضاء هيئة التدريس

خبرني - اختتمت جامعة الزيتونة الأردنية، ممثلة بشعبة التطوير الأكاديمي التابعة لمكتب الاعتماد وضمان الجودة، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "أساسيات تحليل البيانات لأعضاء هيئة التدريس"، والتي شهدت مشاركة (19) عضو هيئة تدريس، في إطار سعي الجامعة إلى تطوير المهارات البحثية والرقمية وتعزيز ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وقدّم الورشة الدكتور بلال حواشين من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث استعرض المفاهيم الأساسية لعلم البيانات وأهميته المتزايدة في المجالات الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى التعريف بمراحل جمع البيانات وتنظيمها ومعالجتها وإعدادها للتحليل.

كما تناولت الورشة أسس تحليل البيانات وأساليب دراسة العلاقات بين المتغيرات، وطرق تمثيل البيانات وعرضها بصرياً باستخدام الأدوات الحديثة، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

وأكدت الورشة أهمية تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تحليل البيانات والاستفادة منها في التدريس والبحث العلمي، بما يعزز من قدرة الجامعة على مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.