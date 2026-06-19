جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات التعلم الإلكتروني) لأعضاء هيئة التدريس

خبرني - اختتمت جامعة الزيتونة الأردنية، ممثلة بشعبة التطوير الأكاديمي التابعة لمكتب الاعتماد وضمان الجودة، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "أساسيات التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس"، والتي شارك فيها (13) عضو هيئة تدريس، ضمن برامج الجامعة الهادفة إلى تطوير الكفايات الأكاديمية والتقنية لأعضاء الهيئة التدريسية.

وقدّم الورشة الدكتور خالد جابر، مدير مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة، بمشاركة نائب مدير المركز المهندس موسى صلاح، حيث جرى استعراض المفاهيم الأساسية للتعلم الإلكتروني ودوره في دعم وتطوير العملية التعليمية، إلى جانب التعريف بمعايير تصميم المقررات الإلكترونية ومكوناتها الرئيسة.

كما تناولت الورشة آليات إعداد المحتوى التعليمي الرقمي وإدارة المقررات عبر أنظمة إدارة التعلم، وأساليب التواصل الفعّال مع الطلبة، وتوظيف أدوات التقييم الإلكتروني بما يعزز التفاعل الأكاديمي ويرتقي بجودة التعليم والتعلم.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية التي تنفذها شعبة التطوير الأكاديمي بهدف تمكين أعضاء هيئة التدريس من توظيف التقنيات الحديثة في التعليم الجامعي، ومواكبة الاتجاهات العالمية في مجال التعلم الإلكتروني.