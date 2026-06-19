جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الأمن السيبراني) لأعضاء هيئة التدريس

خبرني - اختتمت جامعة الزيتونة الأردنية، ممثلة بشعبة التطوير الأكاديمي التابعة لمكتب الاعتماد وضمان الجودة، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "أساسيات الأمن السيبراني لأعضاء هيئة التدريس"، بمشاركة (15) عضو هيئة تدريس، وذلك في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي ونشر ثقافة الأمن السيبراني بين كوادرها الأكاديمية.

وقدّمت الورشة الدكتورة ليلى البدور من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناولت مفهوم الأمن السيبراني وأهميته في حماية البيانات والمعلومات، واستعرضت أبرز التهديدات السيبرانية التي تواجه الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، والبرمجيات الخبيثة، وعمليات الاحتيال الرقمي.

كما تضمنت الورشة عرضاً لأهم الممارسات الوقائية والإجراءات الأمنية، مثل إنشاء كلمات مرور قوية، واستخدام التحقق الثنائي (2FA)، والتعرف إلى أساليب التصيد الإلكتروني والرسائل الاحتيالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لحماية الأجهزة والحسابات الإلكترونية والتعامل مع محاولات الاختراق.

وأكدت الورشة أهمية تعزيز الوعي الأمني لدى أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.