*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الأمن السيبراني) لأعضاء هيئة التدريس

  • 19 حزيران 2026
  • 08:36
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة أساسيات الأمن السيبراني لأعضاء هيئة التدريس

خبرني  - اختتمت جامعة الزيتونة الأردنية، ممثلة بشعبة التطوير الأكاديمي التابعة لمكتب الاعتماد وضمان الجودة، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "أساسيات الأمن السيبراني لأعضاء هيئة التدريس"، بمشاركة (15) عضو هيئة تدريس، وذلك في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي ونشر ثقافة الأمن السيبراني بين كوادرها الأكاديمية.

وقدّمت الورشة الدكتورة ليلى البدور من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناولت مفهوم الأمن السيبراني وأهميته في حماية البيانات والمعلومات، واستعرضت أبرز التهديدات السيبرانية التي تواجه الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، والبرمجيات الخبيثة، وعمليات الاحتيال الرقمي.

كما تضمنت الورشة عرضاً لأهم الممارسات الوقائية والإجراءات الأمنية، مثل إنشاء كلمات مرور قوية، واستخدام التحقق الثنائي (2FA)، والتعرف إلى أساليب التصيد الإلكتروني والرسائل الاحتيالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لحماية الأجهزة والحسابات الإلكترونية والتعامل مع محاولات الاختراق.

وأكدت الورشة أهمية تعزيز الوعي الأمني لدى أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

 

جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الأمن السيبراني) لأعضاء هيئة التدريس
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الأمن السيبراني) لأعضاء هيئة التدريس

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تكريم الطالبة الراحلة جمانة البريزات تقديراً لتميزها في البرلمان الطلابي
تكريم الطالبة الراحلة جمانة البريزات تقديراً لتميزها في البرلمان الطلابي
  • 2026-06-19 12:14
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم اللقاء السنوي للخريجين والجهات الموظفة
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم اللقاء السنوي للخريجين والجهات ...
  • 2026-06-19 08:42
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات تحليل البيانات) لأعضاء هيئة التدريس
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات تحليل البيانات) لأعضاء هيئة التدريس
  • 2026-06-19 08:39
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات التعلم الإلكتروني) لأعضاء هيئة التدريس
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات التعلم الإلكتروني) لأعضاء هيئة ال...
  • 2026-06-19 08:38
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الذكاء الاصطناعي) لأعضاء هيئة التدريس
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الذكاء الاصطناعي) لأعضاء هيئة الت...
  • 2026-06-19 08:35
عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محليا ً بتصنيف كيو.أس 2027
عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محلي...
  • 2026-06-18 11:56