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جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الذكاء الاصطناعي) لأعضاء هيئة التدريس

  • 19 حزيران 2026
  • 08:35
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة أساسيات الذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريس

خبرني  - اختتمت جامعة الزيتونة الأردنية، ممثلة بشعبة التطوير الأكاديمي التابعة لمكتب الاعتماد وضمان الجودة، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "أساسيات الذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريس"، والتي عُقدت بمشاركة (14) عضو هيئة تدريس، ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تطوير قدرات كوادرها الأكاديمية ومواكبة المستجدات التكنولوجية في قطاع التعليم العالي.

وقدّم الورشة الدكتور هاني عمر من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث استعرض المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وأبرز تطبيقاتهما في مختلف المجالات العلمية والعملية، إضافة إلى التعريف بأنواع الذكاء الاصطناعي الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية.

كما تناولت الورشة الأبعاد الأخلاقية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكدت أهمية توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وفعالة في عمليتي التعليم والتعلّم، بما يسهم في تطوير الممارسات التدريسية وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها شعبة التطوير الأكاديمي بهدف تعزيز الكفايات المهنية لأعضاء هيئة التدريس، ودعم توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في البيئة الجامعية.

جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الذكاء الاصطناعي) لأعضاء هيئة التدريس
جامعة الزيتونة الأردنية تختتم ورشة (أساسيات الذكاء الاصطناعي) لأعضاء هيئة التدريس

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