الدكتوراه لـ محمد صبيح الزواهرة

خبرني - اتم محمد صبيح الزواهرة متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية.

وبهذه المناسبة كتب الزواهرة عبر حساباته على مواقع التواصل :

بفضل الله تعالى، أتممتُ متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، بعد رحلةٍ طويلة من الاجتهاد والصبر والتحديات.

أهدي هذا الإنجاز إلى والدتي رحمها الله، التي وعدتها قبل خمسةٍ وعشرين عامًا أن أصل إلى هذه اللحظة، فكان وعدًا سكن القلب سنواتٍ طويلة حتى آن أوان الوفاء به يا أم محمد.

كما أهديه إلى والدي العزيز وأهلي وعائلتي وأصدقائي، الذين كانوا السند والعون في رحلةٍ لم تكن سهلة، امتلأت بالتعب والجهد والعمل الدؤوب، فكان لوقوفهم إلى جانبي الأثر الأكبر في بلوغ هذه الغاية.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله أن يجعل هذا الإنجاز بدايةً لمسيرةٍ علمية وعملية أكثر أثرًا وعطاءً وخدمةً للوطن والمجتمع.