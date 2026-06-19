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أجواء صيفية معتدلة الجمعة وارتفاع الحرارة السبت والأحد

  • 19 حزيران 2026
  • 08:17
أجواء صيفية معتدلة الجمعة وارتفاع الحرارة السبت والأحد

خبرني  - تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25- 15، وفي مرتفعات الشراة 24 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 17، وفي الأغوار الشمالية 37 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39- 24، وفي البحر الميت 38- 23، وفي خليج العقبة 39- 26 درجة مئوية.

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