فرنسا.. وفاة واضطرابات في حركة القطارات ودوام المدارس إثر موجة حر

خبرني - تُوفي رجل في الثلاثين من عمره خارج مضمار لألعاب القوى في العاصمة باريس، اليوم الخميس، في وقت تجتاح فيه موجة حرّ جديدة معظم أنحاء فرنسا، مما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي.

ورغم أن فصل الصيف لم يبدأ رسميا بعد، فإن هذه الموجة تُعَد الثانية التي تضرب البلاد خلال 2026، وذلك بعد أيام شهدت فيها نصف مناطق البلاد درجات حرارة قياسية الشهر الماضي.

وأفادت عناصر الإطفاء بأن الرجل تُوفي صباح الخميس في ضاحية إرمون شمال باريس إثر إصابته بسكتة قلبية، حيث فشلت محاولات إنقاذه.

تأهب وتحذيرات رسمية

وأعلنت السلطات الفرنسية مستوى الإنذار "البرتقالي" -ثاني أعلى مستوى- في ربع مساحة البلاد بما فيها العاصمة باريس، مع دعوات رسمية للسكان بضرورة توخي "الحذر الشديد"، ومن المتوقع أن يمتد هذا الإنذار ليشمل أكثر من نصف البلاد بحلول يوم غد الجمعة.

من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الوطنية "ميتيو فرانس" من أن موجة الحر هذه ستكون "واسعة النطاق وشديدة وطويلة الأمد"، إذ يُتوقع أن تستمر طوال الأسبوع المقبل، على أن تبلغ ذروتها يومي الأحد أو الاثنين، لتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في العاصمة ومناطق أخرى.

ويخشى الخبراء أن يؤدي الانقلاب الصيفي يوم الأحد، وهو أطول أيام السنة، إلى تفاقم الأوضاع بسبب ساعات السطوع الشمسي الطويلة.

وعلى صعيد التعليم، أعلنت العديد من المدارس تعديل ساعات الدراسة اعتبارا من بعد ظهر اليوم الخميس، في حين يدرس رؤساء بلديات مدن عدة -لا تزال مدارسها تفتقر للتجهيزات اللازمة لمواجهة الحر- خيار تعليق الدراسة بالكامل.

وفي مدينة تور بوادي اللوار، أكد رئيس البلدية إيمانويل دوني أنه لن يتردد في إغلاق 58 مؤسسة تعليمية إذا بلغت الحرارة 40 درجة مئوية.

وعلى صعيد النقل، أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية "إس إن سي إف" عن إلغاء 71 رحلة قطار بعيدة المدى، وذلك في الفترة ما بين اليوم الخميس والاثنين المقبل، بهدف "تفادي أعطال محتملة في أجهزة التكييف جراء درجات الحرارة المرتفعة جدا".



وتعيد هذه الأجواء للأذهان تداعيات موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو/حزيران من العام الماضي، والتي أدت حينها إلى إغلاق نحو 2200 مدرسة في مختلف أنحاء فرنسا.

ويأتي تصاعد هذه الظواهر المناخية في وقت يُحذر فيه العلماء من أن موجات الحر في القارة الأوروبية باتت أكثر تكرارا وشدة نتيجة التغيرات المناخية العالمية.