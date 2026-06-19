قطر تتكبّد خسارة قاسية أمام كندا بسداسية نظيفة

خبرني - تكبّدت قطر المنقوصة عدديا هزيمة ساحقة في ظهورها الثاني في مونديال 2026 لكرة القدم، بسقوطها أمام كندا 0-6 بقيادة المهاجم المتألق جوناثان ديفيد صاحب الثلاثية الثانية في المونديال بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الخميس على ملعب بي سي بلايس في فانكوفر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وحملت سداسية أصحاب الأرض توقيع كلّ من كايل لارين (16) وجوناثان ديفيد (29 و45+3 و90+2) والبديلان نايثن صليبا (64) ومحمد مناعي (75 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده).

واعتلت كندا صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متقدمة بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على البوسنة والهرسك 4-1 في وقت سابق، فاقترب المنتخبان بشكل كبير من حجز بطاقتي التأهل أمام البوسنة الثالثة وقطر الرابعة بنقطة واحدة.

وأنهت قطر المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد همام الأمين (33) وعاصم مادبو (51).