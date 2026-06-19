اتهامات صادمة من كيري كينيدي لشقيقها وزير الصحة الأمريكي

خبرني - كشفت كيري كينيدي، شقيقة وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور، عن واقعة غريبة حدثت خلال حفل عيد ميلاد عائلي، حيث قالت إن شقيقها أطلق ثعبانا داخل مسبح كان يعج بالأطفال.

وخلال مقابلة مع إيرين بورنيت على شبكة "CNN"، الاثنين، قالت كيري كينيدي (66 عاما) إن الحادثة وقعت أثناء احتفال بعيد ميلاد ابنتها منذ زمن، بعدما عثرت على ثعبان في الحديقة وطلبت مساعدة شقيقها للتعامل معه.

وأضافت أن كينيدي وصل إلى المكان حاملا كيس وسادة وبرفقته ابنه الرضيع آنذاك، أيدان، وتمكن من الإمساك بالثعبان ووضعه داخل الكيس، رغم أن الثعبان كان يعض يده أثناء ذلك.

وأوضحت قائلة: "كان يحمل ابنه الرضيع بينما يضع الثعبان داخل كيس الوسادة، وكان الأمر مخيفاً بعض الشيء"، لافتة إلى أنه عاد بعد ذلك إلى مكان الاحتفال، وأخرج الثعبان من الكيس ليريه للأطفال، رغم استمرار الثعبان في عض يده.

وبحسب رواية كيري، تطور الموقف عندما أحضر كينيدي فأر حقل ووضعه داخل الكيس مع الثعبان، ما أثار ذعر الأطفال الذين خشوا أن يلتهم الثعبان الفأر أمامهم. وتابعت: "أعاد إدخال يده في كيس الوسادة وأمسك بالثعبان مرة أخرى، رغم أنه عضه عدة مرات إضافية".

وأشارت إلى أن كينيدي أطلق الثعبان لاحقا داخل المسبح الذي كان مليئا بالأطفال، قائلة: "كان هناك عدد كبير من الأطفال في المسبح، ثم أطلق هذا الثعبان الذي كان قد عضه في الماء".

واستخدمت كيري هذه القصة للتشكيك في مدى أهلية شقيقها لتولي منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، معتبرة أن تصرفاته تعكس ضعفاً في تقدير المخاطر المتعلقة بسلامة الأطفال ورعايتهم.

وقالت: "إنه شخص ذو شغف بالطبيعة من جهة، لكنه يفتقر من جهة أخرى إلى حسن التقدير عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال ورعايتهم".

وأضافت متسائلة: "هل هذا هو الشخص الذي تريدون أن يدير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في ظل هذا النقص في حسن التقدير فيما يتعلق بالصحة والسلامة؟"

ويملك كينيدي جونيور، البالغ من العمر 72 عاماً، سجلا من المواقف غير المعتادة المتعلقة بالحيوانات، وكان قد أثار الجدل مؤخراً بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمسك بثعبانين بيديه العاريتين في فناء منزل الدكتور أوز.