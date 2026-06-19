سفير إسرائيل في واشنطن: ملتزمون بوقف النار وسنرد على أي تهديد

خبرني - أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، أن بلاده ستواصل الالتزام بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ما دام حزب الله ملتزماً بالاتفاق، مشدداً في الوقت نفسه على أن إسرائيل تحتفظ بحق الرد على أي هجوم أو تهديد أمني.

وقال لايتر إن إسرائيل "ستحافظ على وقف إطلاق النار إذا لم ينتهك حزب الله الاتفاق"، مضيفاً أن تل أبيب ستظل ملتزمة بالتهدئة لكنها لن تتخلى عن حقها في التحرك ضد أي تهديد يتم رصده. كما شدد على أن إسرائيل "سترد على أي هجوم وستحبط أي تهديد" يستهدف أمنها، بحسب ما أفادت "جويش إنسايدر".

وتأتي تصريحات السفير الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي جرى التوصل إليه خلال محادثات ثلاثية برعاية واشنطن.



التهدئة مشروطة

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان أعلنت مطلع يونيو التوصل إلى تفاهم يقضي بتنفيذ وقف لإطلاق النار، على أن يكون مشروطاً بوقف كامل لنيران حزب الله وانسحاب عناصره من منطقة جنوب الليطاني، مقابل خطوات أمنية متبادلة بإشراف أميركي.

وفي تصريحات سابقة، أكد لايتر أن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة ولبنان لضمان إبعاد حزب الله بشكل دائم عن المناطق الحدودية، معتبراً أن أي عودة للتهديدات ستواجه برد إسرائيلي. كما شدد على وجود تفاهم مع واشنطن بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات محتملة.

وتأتي هذه المواقف بينما لا تزال الهدنة تواجه اختبارات ميدانية متكررة، في ظل تبادل الاتهامات بشأن خروقات متفرقة واستمرار الخلاف حول الوجود العسكري الإسرائيلي في بعض مناطق جنوب لبنان. كما تتمسك إسرائيل بموقفها القائل إنها غير ملزمة بأي ترتيبات قد تحد من قدرتها على التحرك ضد حزب الله إذا رأت أن هناك خطراً مباشراً يهدد أمنها.