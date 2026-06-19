مجدداً.. ظهور تمساح في قرية مصرية يثير فزعاً والسلطات تستنفر

خبرني - شهدت قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية شمال مصر، واقعة غريبة أثارت دهشة وفزع الأهالي، إثر عثور شاب على تمساح يسبح في مياه نهر النيل بالقرية.

وبدأت الواقعة عندما كان الشاب يسبح في المجرى المائي واقترب من كائن يسبح ظناً منه أنه سمكة كبرى، ليفاجأ عند الإمساك به بأنه تمساح، ما أثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين المتواجدين في المنطقة.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والتحقق من صحة الواقعة، حيث تقرر التحفظ على التمساح الذي تبين أن طوله يبلغ قرابة 60 سنتيمتراً، ويقدر عمره بنحو 3 أشهر، فيما تم إبلاغ الأجهزة البيطرية المختصة التي تسلمت الحيوان لفحصه والتحفظ عليه تمهيداً لنقله إلى بيئة آمنة تضمن سلامة المواطنين.



إجراءات نقل التمساح

ورجحت السلطات أن يكون أحد الأشخاص قد اشترى التمساح من الأسواق المعروفة لتجارة الحيوانات بالقاهرة عندما كان عمره أياماً بغرض تربيته كحيوان أليف، ومع كبر حجمه السريع وبداية شراسته تخلص منه بإلقائه في مياه الرياح المنوفي.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بدء الإجراءات القانونية المتبعة لنقل التمساح وإيداعه بشكل نهائي في حديقة الأسماك بالقاهرة، بالتوازي مع بدء عملية تمشيط واسعة وشاملة للمنطقة والمجاري المائية المحيطة للتأكد من خلوها تماماً من أي زواحف أو تماسيح أخرى قد تهدد سلامة الأهالي.



وأثارت واقعة ظهور تمساح المنوفية وقائع مشابهة تكررت خلال الأسابيع الأخيرة جدلاً كبيراً وتساؤلات حول سبب ظهورها، حيث ظهرت تماسيح صغيرة في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والشرقية مؤخراً.

ومن قبل، رجحت السلطات أن التماسيح التي تظهر في الترع والمصارف هي نتاج "تربية منزلية غير قانونية"، حيث يقوم بعض الهواة بشراء تماسيح صغيرة من أسواق شهيرة مثل "سوق السيدة عائشة" في القاهرة، ومع نموها السريع وزيادة شراستها وصعوبة السيطرة عليها وتكلفة إطعامها، يتخلص أصحابها منها بإلقائها في أقرب مجرى مائي.