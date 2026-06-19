أنت ستموت.. ماذا قال محمد مرزبان عن قيادة الدراجات النارية قبل رحيله

خبرني - سيطر الحزن على الوسط الفني المصري، بعد الإعلان عن رحيل الفنان المصري محمد مرزبان، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز 64 عاماً، متأثرا بالإصابات التي تعرض لها في حادث سير خلال قيادته دراجته النارية.

الفنان المصري قدم قبل رحيله مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي عرض عبر منصة "شاهد VIP"، وعرضت حلقته الأخيرة في نفس يوم رحيله، ليودع من خلالها جمهوره ومحبيه.

مرزبان ارتبط لسنوات طويلة، بحب الدراجات النارية، وأطل قبل عام واحد في بودكاست يحمل اسم "ع البايك - حول العالم بالدراجة النارية"، ليتحدث عن ذكرياته مع الدراجة النارية وسر حبه لها.

لكنه كشف في بداية حديثه، عن رفض عائلته في البداية لقيادته الدراجة النارية، مشيرا إلى كونه بدأ رحلته مع الدراجات مطلع ثمانينيات القرن الماضي في إنجلترا.

وحينما عاد إلى مصر، شعر بالحنين إلى الدراجات النارية مرة أخرى، بسبب المجموعات التي كانت تنظم رحلات على الطريق، كما أنه كان يرغب في الأمر هربا من زحام الطريق.

وأوضح مرزبان أنه تعرض في البداية إلى اعتراضات من الأهل، بسبب خوفهم عليه، حتى لا يلقى مصير البعض، ممن يتعرضون إلى فقدان حياتهم بسبب حوادث الطرق.

"انت هتركب موتسيكل.. أنا مش مستغنية عنك يا ابني.. انت هتموت"، تلك الجمل التي كانت ترددها والدته خوفا عليه من الدراجات النارية، مؤكدا أن البعض في الدائرة الخاصة به، فقدوا قدرتهم على السير بشكل طبيعي بسبب حوادث الدراجات النارية، وبسبب الإهمال.

ويبدو أن المخاوف التي سيطرت على الأهل قبل سنوات، ظلت تطارده حتى نهاية حياته، بعد أن رحل إثر حادث أليم تعرض له، وتسبب في نزيف بالمخ، وإصابات خطيرة، لم يتمكن من تجاوزها ورحل عن عالمنا في النهاية.