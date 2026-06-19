صابر الرباعي يفاجئ جمهوره بموعد اعتزاله الغناء: خلاص كبرت

خبرني - فاجأ الفنان التونسي، صابر الرباعي، جمهوره ومتابعيه معلناً عن اتخاذه قراراً حاسماً بشأن مسيرته الفنية، مؤكداً أنه وضع مدة زمنية لاعتزاله الغناء بشكل نهائي خلال فترة تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام كحد أقصى.

وقال في لقاء مع الإعلامي محمد قيس "أنا خلاص كبرت، وخلال سنتين لثلاث أو خمس سنوات بحد أقصى سأعتزل الغناء".

كما أوضح صاحب "بتحدى العالم" أن هذا القرار ينبع من احترامه الشديد لتاريخه وجمهوره، حيث لا يطيق فكرة الوصول إلى مرحلة "العجز الفني".

وأشار إلى أنه لا يرغب في الاستمرار على المسرح إذا شعر بأن قدرته على تقديم المستوى الذي اعتاده الجمهور قد تراجعت، لافتاً إلى أن الفنان يجب أن يعرف التوقيت المناسب للتوقف قبل أن يفقد بريقه أو تأثيره،

كذلك، أضاف أن الأهم بالنسبة له هو أن يختتم رحلته الفنية وهو قادر على العطاء وتقديم حفلات تليق بتاريخه، معتبراً أن الحفاظ على إرثه الفني واحترام جمهوره يأتيان في مقدمة أولوياته.

فترة صعبة

وكشف الرباعي عن مروره بفترة صعبة مؤخراً عانى فيها من ضغوط نفسية شديدة، وصلت إلى حد شعوره بفقدان الاتجاه، وذلك نتيجة لتعرضه لعدة مواقف إنسانية مؤثرة هزت وجدانه وأجبرته على إعادة ترتيب أولوياته وحساباته الشخصية والفنية.

ولم يخفِ الفنان التونسي الكبير أن أزمة "النفاق" كانت من أهم معاناته التي واجهها، مشيراً إلى أن أكثر ما يرفضه ويستفزه في حياته هو الزيف، لا سيما عندما يأتي هذا النفاق من أشخاص مقربين كان يثق بهم، منوهاً إلى أن هذه الخيبات المتتالية من المحيطين به تركت أثراً عميقاً في حالته النفسية وأثرت سلبياً على عطائه الفني.

وصابر الرباعي هو مغنٍ تونسي يُعد من أبرز نجوم الطرب العربي المعاصر. وُلد في 13 مارس 1967 في مدينة صفاقس بتونس، وبدأ اهتمامه بالغناء منذ سن مبكرة.

وقدم خلال مسيرته عدداً كبيراً من الألبومات الناجحة والأغاني التي لاقت انتشاراً كبيراً، أبرزها بتحدى العالم، وسيدي منصور، وعزة نفسي، ويا عسل، وبرشا برشا، وخلص تارك، وأعز الحباب، وغيرها.

شارك في مهرجانات عربية ودولية كبرى، وتعاون مع نخبة من كبار الملحنين والشعراء في الوطن العربي مثل صلاح الشرنوبي ومحمد رحيم وآخرين.

كما حصل على عدة جوائز وتكريمات تقديراً لمسيرته الفنية.